Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Армия Израиля продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Израиль в настоящее время наносит "крупномасштабный удар" по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ в соцсети X (ранее твиттер).

По данным телеканала "Аль-Джазира", на этот раз ударам подвергся район Аль-Сабра в центральной части Газы, район Аль-Карама на севере, город Хан-Юнис на юге, а также западные районы сектора.

В то же время, как пишут израильские СМИ, ночью в Дженине (город в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан - ИФ) произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности Израиля и палестинцами.

Согласно сообщениям, армия обороны Израиля была вынуждена направить подкрепление.

Между тем, министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в Газе возросло до 1,2 тыс. человек, еще около 5,6 тыс. получили ранения.

В Израиле погибли 1,2 тыс. человек.

Обострение палестино-израильского конфликта

11
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Ракетный удар по высотным зданиям в секторе Газа
Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Руководители ФРС выразили неуверенность в перспективах экономики США

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

Белый дом обсуждает объединение финансирования для Украины, Израиля и Тайваня

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

NASA отложило выходы в открытый космос с МКС из-за повреждения модуля "Наука"

В Белом доме заявили, что США почти исчерпали средства для поддержки Украины

Республиканцы выдвинули Скализа на пост спикера Палаты представителей конгресса США

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

В ЕК предупредили Цукерберга о недопустимости распространения фейков в соцсетях

Что произошло за день: среда, 11 октября

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке

Путин назвал очевидным провалом США ситуацию на Ближнем Востоке
Обострение палестино-израильского конфликта

В конгрессе США заявили, что Египет предупреждал Израиль об атаке ХАМАС

Глава Пентагона пообещал помогать оружием и Украине, и Израилю

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });