Армия Израиля продолжила наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Израиль в настоящее время наносит "крупномасштабный удар" по объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ в соцсети X (ранее твиттер).

По данным телеканала "Аль-Джазира", на этот раз ударам подвергся район Аль-Сабра в центральной части Газы, район Аль-Карама на севере, город Хан-Юнис на юге, а также западные районы сектора.

В то же время, как пишут израильские СМИ, ночью в Дженине (город в Палестинской автономии на Западном берегу реки Иордан - ИФ) произошли ожесточенные столкновения между силами безопасности Израиля и палестинцами.

Согласно сообщениям, армия обороны Израиля была вынуждена направить подкрепление.

Между тем, министерство здравоохранения Палестины сообщило, что число погибших в Газе возросло до 1,2 тыс. человек, еще около 5,6 тыс. получили ранения.

В Израиле погибли 1,2 тыс. человек.