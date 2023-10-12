Путин 12 октября посетит Киргизию с официальным визитом

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин посетит Киргизию 12 октября с официальным визитом, в ходе которого проведет переговоры со своим киргизским коллегой Садыром Жапаровым, а также примет участие в торжественном мероприятии по случаю двадцатилетия российской авиабазы в Канте.

Ранее помощник главы государства Юрий Ушаков рассказал, что в ходе переговоров Путина с Жапаровым будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

Кроме того, президенты обменяются мнениями по актуальным региональным вопросом с учетом председательства Киргизии в СНГ, а России - в ЕврАзЭс.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и других документов.

По словам Ушакова, в ходе визита Путин и Жапаров также примут участие в торжественном мероприятии, посвященном двадцатилетию российской военной авиабазы в киргизском Канте.

Помощник главы российского государства рассказал, что в ходе мероприятия президентам будет доложено о проходящих в Киргизии 9-13 октября совместных учениях стран ОДКБ "Нерушимое братство 2023".

Также Путин и Жапаров обратились с приветственными видеообращениями к участникам 10-й межрегиональной конференции, посвященной тематике промышленной кооперации двух стран, которая будет проходит в Джалал-Абаде.

По словам Ушакова, в ходе конференции планируется подписание порядка двадцати соглашений, а также заседание российско-киргизского делового совета.