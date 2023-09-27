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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Миротворческие учения ОДКБ пройдут в октябре в Киргизии

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Совместные учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство-2023" пройдут в Киргизии с 9 по 13 октября. Об этом сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе киргизского министерства обороны.

"27 сентября состоялась встреча министра обороны Киргизии Бактыбека Бекболотова с начальником Объединенного штаба ОДКБ Анатолием Сидоровым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы подготовки и проведения совместных учений с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2023", которые пройдут на территории республики в период с 9 по 13 октября", - сообщил представитель пресс-службы.

По его словам, Сидоров прибыл в Киргизию 26 сентября с целью рекогносцировки мест проведения учений.

"В ходе визита Сидоров посетил места проведения учения, где ознакомился с порядком размещения и обеспечения контингентов государств-членов ОДКБ, устройством учебных точек и перечнем отрабатываемых вопросов основных тактических эпизодов учения", - сообщили в пресс-службе.

Киргизия ОДКБ
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