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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:30

В Киргизии ожидают визита Путина на следующей неделе

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин прибудет с официальным визитом в Киргизию 12 октября, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Киргизии Муратбек Азымбакиев.

"По приглашению президента Киргизии Садыра Жапарова 12 октября состоится официальный визит президента Российской Федерации Владимира Путина", - сказал Азымбакиев, слова которого передает пресс-служба киргизского лидера.

По его словам, в рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры Жапарова с Путиным.

"Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется участие глав государств на торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия Авиационной базы ОДКБ в Канте", - отметил Азымбакиев.

Владимир Путин Киргизия
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