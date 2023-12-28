Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:19

Блинкен может совершить очередное ближневосточное турне для обсуждения ситуации в Газе

Блинкен может совершить очередное ближневосточное турне для обсуждения ситуации в Газе
Фото: Omar Havana/Getty Images

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Как ожидается, госсекретарь США Энтони Блинкен на следующей неделе посетит Израиль и некоторые другие ближневосточные страны, чтобы обсудить дальнейшие шаги, которые могут быть предприняты в связи с ситуацией в секторе Газа, сообщил телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Подробности и детали ожидаемой поездки не приводятся.

В то же время, CNN напоминает, что снижение интенсивности действий армии Израиля в секторе Газа и другая фаза операции против ХАМАС были в центре внимания переговоров в Вашингтоне на этой неделе, ситуацию обсуждали Блинкен и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

Как сообщил телеканалу представитель Белого дома, стороны обсуждали вопросы "перехода к другой фазе войны", что предусматривает, в частности, "максимальное сосредоточение внимания на важных объектах ХАМАС".

Стороны также затронули проблемы гуманитарной ситуации и минимизации ущерба гражданскому населению в ходе боевых действий, освобождение заложников, остающихся у ХАМАС, а также уделили внимание "планированию постконфликтной ситуации в Газе", информирует CNN.

В Вашингтоне добиваются, чтобы Израиль "отошел от войны высокой интенсивности, которую он ведет в Газе уже почти три месяца, ее жертвами в секторе стали уже более 20 тыс. человек", пишет CNN.

Джейк Салливан Энтони Блинкен ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авианосец ВМС США вошел для патрулирования в Южно-Китайское море

Авианосец ВМС США вошел для патрулирования в Южно-Китайское море

Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус

Цены на электроэнергию в Европе перед Рождеством уходили в минус

В Иране раскритиковали доклад МАГАТЭ об иранской ядерной программе

Умершие знаменитости

В Германии на 82-м году жизни скончался политик Вольфганг Шойбле

Бжания ратифицировал соглашение о передаче России госдачи в Пицунде

Что случилось этой ночью: среда, 27 декабря

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе

Американские чиновники обсудили с израильским министром операцию в Газе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });