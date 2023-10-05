Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку освободить экс-лидеров НКР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян обратился в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан освободить всех арестованных экс-руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Представитель по международно-правовым вопросам обратился в ЕСПЧ на основании правила 39 регламента суда с целью обеспечить защиту гарантированных статьями 2 и 3 Европейской конвенции прав всех представителей бывшего и нынешнего руководства Нагорного Карабаха, требуя также обязать Азербайджан немедленно освободить их", - заявили в офисе представительства Армении по международно-правовым вопросам.

Киракосян также попросил суд обязать Азербайджан "предоставить информацию обо всех военнопленных и гражданских лицах, находящихся под его контролем, и предоставить полные данные".

Ранее Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что бывшим главам непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Араику Арутюняну, главе парламента НКР Давиду Ишханяну предъявлены обвинения по ряду статей УК. Среди арестованных также бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян, экс-глава МИД Давид Бабаян, бывший замкомандующего армией Давид Манукян, бывший министр обороны Левон Мнацаканян.