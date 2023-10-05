Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Ереван обратился в ЕСПЧ с требованием обязать Баку освободить экс-лидеров НКР

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Представитель Армении по международно-правовым вопросам Егише Киракосян обратился в Европейский суд по правам человека с требованием обязать Азербайджан освободить всех арестованных экс-руководителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

"Представитель по международно-правовым вопросам обратился в ЕСПЧ на основании правила 39 регламента суда с целью обеспечить защиту гарантированных статьями 2 и 3 Европейской конвенции прав всех представителей бывшего и нынешнего руководства Нагорного Карабаха, требуя также обязать Азербайджан немедленно освободить их", - заявили в офисе представительства Армении по международно-правовым вопросам.

Киракосян также попросил суд обязать Азербайджан "предоставить информацию обо всех военнопленных и гражданских лицах, находящихся под его контролем, и предоставить полные данные".

Ранее Служба госбезопасности Азербайджана сообщила, что бывшим главам непризнанной Нагорно-Карабахской республики Аркадию Гукасяну, Бако Саакяну, Араику Арутюняну, главе парламента НКР Давиду Ишханяну предъявлены обвинения по ряду статей УК. Среди арестованных также бывший госминистр непризнанной республики Рубен Варданян, экс-глава МИД Давид Бабаян, бывший замкомандующего армией Давид Манукян, бывший министр обороны Левон Мнацаканян.

Азербайджан ЕСПЧ Армения Нагорный Карабах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Евросоюз увеличил расходы на научные исследования на 45% за 10 лет

Евросоюз увеличил расходы на научные исследования на 45% за 10 лет

Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах

Европарламент осудил военную операцию Баку в Карабахе и призвал к санкциям ЕС

Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе

Нобелевская премия по литературе присуждена Юну Фоссе

Airbnb планирует расширить сегмент долгосрочной аренды и запустить прокат машин

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });