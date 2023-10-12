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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:15

Около 2,5 тыс. переселенцев из Карабаха покинули Армению

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - На данный момент примерно 2500 вынужденно переселенных лиц из Нагорного Карабаха покинули Армению, сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян в четверг на заседании правительства.

"Каждый день я получаю цифры о том, сколько человек из Нагорного Карабаха покинули Армению. На данный момент из страны выехало около 2500 человек. Надеюсь, это люди, которые для преодоления шоковой ситуации хотят навестить своих родственников, друзей, живущих за границей, и через некоторое время вернутся", - сказал Пашинян.

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Он подчеркнул, что политика правительства нацелена на то, чтобы вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха оставались, жили и работали в Армении.

Вице-премьер Армении Тигран Хачатрян на заседании правительства заявил, что 52 600 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха уже получили единовременную помощь в размере 100 тысяч драмов (примерно 250 долларов). Он добавил, что в пятницу переводы будут осуществлены на счета еще 13,5 тысячи человек.

По последним данным, из Нагорного Карабаха в Армению въехали 100 632 человека.

Азербайджан 19-20 сентября 2023 года провел в непризнанной Республике Нагорный Карабах военную операцию. Во время военных действий с каждой стороны погибли примерно по 200 человек, несколько сотен получили ранения.

24 сентября из Карабаха начался исход армянского населения на территорию Армении.

Армения Карабах Никол Пашинян
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