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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо

В Сирии сообщили об авиаударах Израиля по аэропортам в Дамаске и Алеппо
Архивное фото
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Военные Израиля осуществили авиаудары по международным аэропортам в Дамаске и Алеппо в Сирии, сообщает The National News со ссылкой на местные СМИ.

В свою очередь сирийские военные активировали системы ПВО. По данным СМИ, работа обоих аэропортов оказалась прервана.

Целью ударов могли стать поставки оружия из Ирана, предназначенные ливанскому шиитскому движению "Хезболла", добавляют СМИ.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Десятки палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Ряд стран, включая Соединенные Штаты, обеспокоены тем, что военные действия между Израилем и ХАМАС могут перекинуться на Ливан или Сирию и перерасти в региональный конфликт.

Хроника 07 – 12 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Алеппо Дамаск ПВО Израиль Сирия
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