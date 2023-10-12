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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Глава НАТО вслед за Байденом призвал страны и группировки не нападать на Израиль

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Странам и группировкам не следует выступать на стороне ХАМАС в конфликте с Израилем, заявил в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Ни одна нация или организация, враждебно настроенная к Израилю, не должна пытаться извлечь выгоду из ситуации или способствовать эскалации конфликта", - заявил он во время пресс-конференции.

Столтенберг отметил, что союзники по НАТО осуждают атаки ХАМАС против мирных жителей и призывают палестинскую группировку немедленно отпустить всех заложников. Генсек вновь заявил, что у Израиля в создавшейся ситуации есть право на самооборону.

С похожим предостережением ранее на этой неделе выступил президент США Джо Байден. "Хочу предупредить организации, страны, которые могут попытаться использовать происходящее в своих целях: не советую делать это", - заявил он во время выступления в Белом доме.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

Джо Байден Йенс Столтенберг НАТО США Израиль
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