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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:34

НАТО надеется, что Израиль во время операций в Газе не допустит гибели мирных жителей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - В НАТО ожидают пропорционального ответа Израиля на атаки ХАМАС, а также мер по предотвращению жертв среди мирного населения в секторе Газа, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я ожидаю, что, когда мы увидим ответ Израиля, он будет пропорциональным. Важно, чтобы, пока конфликт продолжается, они делали то, что должны, чтобы предотвратить жертвы среди мирного населения", - заявил Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе.

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Он вновь отметил, что у Израиля в создавшейся ситуации "есть право на самозащиту".

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже - военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.

НАТО Йенс Столтенберг Израиль сектор Газа
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