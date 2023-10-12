В ХАМАС сообщили, что готовили атаку на Израиль с 2022 года

В группировке заявляют, что готовы на случай наземной операции Израиля в Газе

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Радикальное движение ХАМАС начало подготовку полномасштабной атаки на Израиль с 2022 года, и его бойцы готовы к новым наступательным действиям, сообщает Haaretz со ссылкой на представителя военного крыла группировки Абу Обейду.

"Организация начала подготовку внезапной атаки, которую совершили в субботу 7 октября, еще в 2022 году", - приводит издание его слова.

Обейда сообщил, что для этой операции ХАМАС удалось тайно подготовить 4,5 тыс. бойцов, а также вывести из строя камеры израильских военных близ Газы. Также движение предпринимало действия в киберпространстве и запустило по израильской территории тысячи ракет.

Он отметил, что теперь в ХАМАС готовы к любому сценарию, включая наземную операцию Израиля.

"Мы предпримем новые действия, которые приведут к большим потерям у врага", - сказал он.

Из сектора Газа 7 октября были нанесены ракетные удары по южным и центральным районам Израиля. Затем группы палестинских боевиков на грузовиках и парапланах проникли из Газы на израильскую территорию и сумели на короткое время взять под контроль ряд населенных пунктов и даже военных баз. В ответ армия обороны Израиля объявила о начале операции "Железные мечи". Израильские власти официально заявили, что страна находится в состоянии войны.