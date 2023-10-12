США ввели санкции против двух юрлиц за перевозку нефти РФ с нарушением price cap

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции в отношении двух компаний, чьи суда перевозили российскую нефть, реализуемую выше установленного странами G7 "ценового потолка" (price cap), говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

В частности, ограничения введены против Ice Pearl Navigation Corp. (Турция) и Lumber Marine SA (ОАЭ).

По данным OFAC, судно SCF Primorye, которое принадлежит Lumber Marine SA, перевозило российскую нефть сорта Novy Port из российского порта по цене выше $75/барр. В свою очередь, YasaGolden Bosphorus, принадлежащее Ice Pearl Navigation, перевозило российскую нефть по цене выше $80/барр.

Оба фигуранта при транспортировке пользовались услугами американских компаний.

Управление подчеркивает, что после введения санкций в отношении Ice Pearl Navigation Corp. и Lumber Marine SA их имущество признано "заблокированным". Также блокируются любые структуры, которые на 50% или более принадлежат подпавшим под санкции юрлицам.

Как сообщалось, страны G7 и Евросоюза, пытаясь ограничить доходы Москвы от продажи нефти, но сохранить ее присутствие на рынке, запретили своим компаниям транспортировать российскую нефть и оказывать связанные с ее транспортировкой услуги, если сырьё не продается по установленному их правительствами потолку - price cap (с 5 декабря - $60 за баррель). РФ запретила своим компаниям реализовывать сырье, если в контрактах прописано условие "потолка". По нефтепродуктам price cap вступил в силу с 5 февраля 2023 года, по легким нефтепродуктам он оставляет $100 за баррель, по тяжелым - $45/б.

При этом, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), на фоне роста мировых цен на нефть, а также перестройки логистических цепочек стоимость Urals с 24 июля в среднем превышает параметры "ценового потолка". По итогам сентября ее средняя цена превысила price cap на $20 и составляла более $80/барр.

Минфин США еще в августе подчеркивал, что "ценовой потолок" остается работающим инструментом и по-прежнему ограничивает российские доходы. Однако уже в конце сентября глава ведомства Джанет Йеллен заявила, что эффективность механизма снизилась. Она подчеркнула, что США совместно с партнерами со временем рассмотрят дополнительные шаги, которые могли бы сделать действующие меры более эффективными.