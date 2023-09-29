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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Йеллен отметила снижение эффективности ценового потолка для российской нефти

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Рыночные цены на российскую нефть показывают, что эффективность инициативы государств G7, нацеленной на то, чтобы сократить доходы России от экспорта этого энергоносителя, ослабевает, заявила министр финансов США Джанет Йеллен. Об этом сообщает Bloomberg.

В прошлом году Москва несла серьезные потери в объемах экспорта нефти, однако теперь эффективность механизма ценового потолка несколько снизилась, сказала Йеллен.

По ее словам, расходы России на поставки нефти за рубеж и сопутствующие услуги увеличились, что сокращает доходы бюджета.

США и их партнеры со временем рассмотрят дополнительные шаги, которые могли бы сделать действующие меры более эффективными, пообещала министр.

Как сообщалось, c 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель одновременно с эмбарго на ее поставки в европейские страны. Аналогичный запрет установили государства G7 и Австралия.

В соответствии с политикой ценового потолка, компании участвующих в инициативе государств могут продолжать оказывать услуги по транспортировке и страхованию, а также финансовые, брокерские и технические услуги, связанные с морской доставкой российской нефти, если цена ее продажи не превышает установленный лимит.

Ранее в 2022 году США и Великобритания объявили эмбарго на поставки нефти и нефтепродуктов из России. В августе в Минфине США высказывали мнение, что price cap остается эффективной мерой.

Джанет Йеллен Великобритания G7 Евросоюз США Минфин
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