Спецслужбы Финляндии и Эстонии будут совместно расследовать ЧП с Balticconnector

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Национальное бюро расследований (НБР) Финляндии сообщило, что создаст совместную с эстонскими коллегами следственную группу для предварительного расследования обстоятельств инцидента с газопроводом Balticconnector.

"Национальное бюро расследований добилось прогресса в расследовании (в отношении) судов, работающих в этом районе", - говорится в распространенном пресс-релизе НБР.

В нем не уточняется, каким образом был достигнут прогресс.

"В остальном расследование будет по-прежнему сосредоточено на техническом обследовании морского дна", - говорится в сообщении.

НБР также сообщает, что в настоящее время условия на море сложные, и это замедляет исследование морского дна.

Газопровод Balticconnector от эстонского Палдиска до Инкоо в Финляндии, протяженностью подводной части в 77 километров, был отключен 8 октября из-за повреждения. По данным финской стороны, происшествие случилось в ее экономической зоне (на глубине около 60 м, диаметр трубы 50 см). Причина повреждения газопровода и проходящего неподалеку кабеля связи пока не известна.