Повреждение Balticconnector в Финляндии связали с механической силой, а не взрывом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Повреждение газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией было вызвано механической силой, а не взрывом, заявил глава Национального бюро расследований Финляндии (НБР) Робин Ларго.

"На данный момент я могу сказать, что на морском дне есть внешние следы. Похоже, что повреждение было вызвано механической силой, а не взрывом", - сказал он на пресс-конференции.

Финляндия издала международный приказ о расследовании. Среди прочего, продолжается изучение движения судов в акватории происшествия, однако более детальному изучению происшествия препятствует плохая погода.

Как сообщила 11 октября финская газовая сеть Gasgrid, ремонт поврежденного участка Balticconnector займет не менее пяти месяцев, газопровод может быть снова введен в эксплуатацию не ранее начала апреля 2024 года. Оценка ущерба продолжится на этой неделе, и вместе с эстонской энергетичской компанией Elering за неделю будет оценено все состояние трубопровода.

Газопровод Balticconnector от эстонского города Палдиска до Инкоо в Финляндии, протяженностью подводной части в 77 километров был отключен 8 октября из-за повреждения. По данным финской стороны, происшествие случилось в ее экономической зоне (на глубине около 60 м, диаметр трубы 50 см). Причина утечки и повреждения проходящего неподалеку от трассы газопровода кабеля связи пока неизвестна.