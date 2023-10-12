США предложили помощь Финляндии в расследовании повреждения газопровода Balticconnector

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - США готовы предоставить необходимую помощь Финляндии в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, заявил в четверг глава Пентагона Ллойд Остин.

"Мы предложили нашу помощь Финляндии. Мы готовы предоставить все, что им нужно для проведения этого расследования", - заявил он на пресс-конференции.

Остин отметил, что ознакомился с сообщениями об атаках на подводную инфраструктуру и поддерживает контакт с коллегами из Финляндии и Эстонии по этому вопросу.

По его словам, во время расследования инцидента не следует спекулировать на тему о том, кто потенциально мог быть в него вовлечен. В США ждут результатов расследования, подчеркнул министр.

Ранее в четверг о готовности оказать помощь в расследовании заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Газопровод Balticconnector от эстонского Палдиска до Инкоо в Финляндии, протяженностью подводной части в 77 км, был отключен 8 октября из-за повреждения. По данным финской стороны, происшествие случилось в ее экономической зоне (на глубине около 60 м, диаметр трубы 50 см). Причина повреждения газопровода и проходящего неподалеку кабеля связи пока не известна.