Во Франции объявлен режим "чрезвычайной готовности к нападению"

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Правительство Франции объявило в пятницу вечером, что страна находится в состоянии "чрезвычайной готовности к нападению" на фоне опасений последствий конфликта между Израилем и ХАМАС, сообщают французские СМИ.

Премьер-министр Элизабет Борн "решила поднять позицию плана (контртеррористической готовности - ИФ) Vigipirate до уровня "чрезвычайной готовности к нападению", сообщила правительственная канцелярия после совещания по вопросам безопасности в Елисейском дворце с участием президента Эмманюэля Макрона.

Эту высшую степень готовности объяснил глава МВД Жеральд Дарманен, которого цитирует издание "20 минут". "Когда мы переходим на этот уровень бдительности, мы должны предписать всем французам, всем администрациям быть осторожными", - сказал министр, уточняя, что это распоряжение "позволит военным операции Sentinel (армейского антитеррористического режима "Дозорный" - ИФ) развернуться во всю мощь".

"Будет задействовано еще несколько тысяч человек для помощи полиции и жандармерии, чтобы контролировать торговые центры и защищать французов в их повседневной жизни", - отметил Дарманен.

Он уточнил, что уровень "чрезвычайной готовности к нападению" системы Vigipirate, подчиняющейся главе правительства, позволяет не только мобилизовать ресурсы, но и распространять информацию, которая может защитить граждан в кризисной ситуации.

Франция, поясняет издание "20 минут", до сих пор находилась на уровне "усиленная безопасность - риск нападения", что является высоким уровнем готовности к террористической угрозе.

Глава МВД также объявил в пятницу в эфире телеканала TF1, что "несомненно" есть связь нападения с ножом в лицее города Аррас с конфликтной ситуацией между Израилем и ХАМАС.

"По имеющимся у нас сведениям, к сожалению, несомненно, есть связь с тем, что происходит на Ближнем Востоке", - сказал министр.

В пятницу был убит преподаватель лицея во французском городе Аррас (департамент Па-де-Кале), и несколько человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом.

Подозреваемый перед преступлением прокричал "аллах акбар". Он был задержан полицией. Ему около 20 лет, это бывший ученик лицея. По данным СМИ, подозреваемый родился в России и имеет чеченское происхождение. Спецслужбы Франции располагали на него информацией как на "потенциально опасного субъекта" с террористическими наклонностями.