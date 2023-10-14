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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:03

Токио использует базу в Джибути для возможной эвакуации японцев из Израиля

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Несколько самолетов воздушных сил самообороны Японии в субботу направились в Джибути в рамках подготовки к эвакуации японцев из Израиля, сообщает The Japan Times.

По данным издания, "военно-транспортный самолет КС-767 и самолет-заправщик вылетели с базы "Комаки" (префектура Айти на острове Хонсю), еще два транспортных самолета С2 направились в Джибути с базы "Михо" (префектура Тоттори на острове Хонсю)".

В Джибути, которая расположена на Африканском роге в 2 тыс. км к югу от Израиля, находится японская база, которая действует в рамках миссии по борьбе с морским пиратством у побережья Сомали.

Власти Японии отметили, что самолеты, которые прибудут в Джибути не ранее воскресенья, будут находиться там в режиме ожидания на случай, если японцев не удастся вывезти из Тель-Авива в Дубай чартерным рейсом в субботу.

Глава правительства Японии Фумио Кисида сообщил ранее, что кабинет предпримет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность находящихся в Израиле японцев.

Ранее Токио задействовал базу в Джибути в апреле, когда самолет воздушных сил самообороны Японии вывез через нее японцев, находившихся в Судане, напоминает The Japan Times.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля, после чего ряд стран начали эвакуировать своих граждан.

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Хроника 07 – 14 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Япония Израиль
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