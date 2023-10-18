Эстония закупит у Турции колесные бронетранспортеры на 200 миллионов евро

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Государственный центр оборонных инвестиций Эстонии (RKIK) подписал договоры с турецкими компаниями Nurol Makina и Otokar договор о закупке балтийской республикой 234 колесных бронетранспортеров на сумму в 200 миллионов евро.

Бронетранспортеры пойдут на оснащение 2-й пехотной бригады, кроме того, часть машин будет направлена на усиление 1-й пехотной бригады.

Первые машины поступят в конце 2024 года. Срок поставок составляет десять лет.

"Закупка 230 колесных бронемашин турецкого производства существенно улучшит безопасность Эстонии и повысит боеготовность наших подразделений. Массовые закупки дополняют и диверсифицирует оборонное сотрудничество Эстонии с Турцией", - прокомментировал сделку президент Эстонии Алар Карис.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и прибывший с однодневным визитом министр обороны Турции Яшар Гюлер также подписали протокол о намерениях, касающийся сотрудничества в оборонной промышленности двух стран.