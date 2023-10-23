В Тегеране девочка впала в кому после предполагаемого конфликта с полицией нравов

По утверждению государственных СМИ, у нее наступила гибель мозга

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В Тегеране 16-летняя Армита Гераванд 1 октября попала в больницу с травмами головы, которые получила во время поездки в метро, и впала в кому. Как сообщает CNN со ссылкой на государственное агентство Tasnim, по заключению врачей, у пострадавшей наступила смерть мозга.

Подтверждения этой информации от семьи Армиты или от общественных организаций, которые рассказывали о случившемся, не было.

Ранее находящаяся в Норвегии правозащитная организация Hengaw, которая следит за ситуацией с правами курдов в Иране, заявила, ссылаясь на очевидцев, что сотрудницы иранской полиции нравов подошли к Армите Гераванд в метро и потребовали, чтобы она надела хиджаб, избили ее и она упала на пол. В интернете распространяются кадры с камеры слежения, на которых девушку вытаскивают из вагона метро. По словам правозащитников, из метро ее доставили в больницу с травмами головы.

Представители властей это отрицают, причиной госпитализации Армиты официально названа травма, которую она получила из-за пониженного давления. Близкие и родственники пострадавшей в интервью государственным СМИ подтверждали официальную версию.

Управляющий директор тегеранского метро заявил, что ни словесного, ни физического конфликта Армиты с другими пассажирами не было.

CNN отмечает, что в сентябре в Иране ужесточили ответственность для женщин за нарушение дресс-кода и правил ношения хиджаба.

В сентябре 2022 года 22-летняя Махса Амини умерла в больнице после того, как ее арестовала и избила полиция нравов за неправильное ношение хиджаба. Ее смерть вызвала в Иране массовые акции протеста. 22 октября тюремные сроки в Иране получили две журналистки, которые первыми сообщили об обстоятельствах гибели Махсы Амини. Нилоофар Хамеди получила 13 лет тюрьмы по обвинению в сотрудничестве с правительством США и в заговоре с целью совершить преступления против госбезопасности, Элахех Мохаммади получила по этим же статьям 12 лет лишения свободы.