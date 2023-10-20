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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:28

Байден направит срочный запрос Конгрессу о военной помощи Украине и Израилю

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден подтвердил, что собирается запросить Конгресс о финансовой помощи Украине и Израилю.

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"Завтра я собираюсь отправить в Конгресс срочный бюджетный запрос на финансирование", - заявил Байден в своем обращении в нации.

Он отметил, что это необходимо для поддержки "наших важнейших партнеров, включая Израиль и Украину".

"Это разумная инвестиция, которая принесет дивиденды (...) на протяжении многих поколений", - сказал президент США.

Ранее сообщалось, что Белый дом готовит запрос Конгрессу на дополнительное финансирование, включающее миллиарды долларов для Израиля и Украины.

Отмечалось, что пакет дополнительного финансирования, вероятно, потребует для Украины $60 млрд, остальная часть запроса будет включать примерно $40 млрд на оказание помощи Израилю, Тайваню и на американо-мексиканской границе.

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Хроника 07 – 20 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль Украина
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