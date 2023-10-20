Байден, обращаясь к нации, заявил, что не намерен направлять войска на Украину

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден убежден, что Конгресс США должен сделать все возможное, чтобы без пауз продолжать поставки оружия на Украину.

"Конгресс должен обеспечить возможность, чтобы мы могли продолжать поставлять необходимое им оружие без пауз", - сказал Байден в ходе своего обращения к нации.

Также он напомнил, что "с самого начала говорил, что не направит американские войска сражаться на Украину".

Кроме того президент отметил, что США направляют Украине вооружение со складов, а деньги, которые выделяет Конгресс, нужны, чтобы снова закупать оружие на склады, и это обеспечивает работой производящие оружие американские компании по всей стране.

"Как и во время Второй мировой войны, мы строим арсенал демократии", - заключил Байден, говоря о производстве американского вооружения.