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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат военную помощь Украине

Байден пообещал Зеленскому, что США продолжат военную помощь Украине
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским заверил, что и демократы, и республиканцы готовы продолжать передавать военную помощь Киеву, сообщает Белый дом.

"Президент Байден подчеркнул, что обе партии по-прежнему поддерживают Украину", - говорится в сообщении американской администрации.

Позже в пятницу, как сообщалось, Байден намерен выступить с обращением к согражданам по Украине и противостоянию Израиля и ХАМАС.

Обращение Байдена состоится на фоне того, что Палата представителей США пока не может выбрать нового спикера. До завершения этого процесса выборов конгресссмены не могут, среди прочего, выделять средства на военную помощь партнерам США. В Белом доме, в свою очередь, заявляли, что намерены продолжать направлять такую помощь и Киеву, и израильским властям.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 октября 2023 годаВоенная операция на Украине
Джо Байден США Украина Израиль ХАМАС
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