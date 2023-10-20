Гутерриш посетил КПП "Рафах"

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш в пятницу посетил контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе Египта с сектором Газа и призвал как можно скорее наладить ввоз гуманитарной помощи в палестинский анклав. Об этом сообщает сайт ООН.

"Мы видели очень много грузовиков с водой, продуктами питания, лекарствами. (...) Нам нужно добиться, чтобы эти грузовики как можно быстрее продолжили движение. (...) Мы хотим, чтобы грузовики ежедневно отправлялись в сектор Газа, чтобы обеспечить достаточную поддержку его жителям", - заявил Гутерриш.

Генсек ООН также выразил благодарность властям Египта и гуманитарным организациям за стремление помочь жителям Газы.

Ранее 20 августа представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Йенс Ларке сказал, что переговоры представителей ООН со всеми сторонами дают результаты и что первая партия гуманитарной помощи может быть отправлена в Газу в ближайшие дни. СМИ называли 20 августа как возможный день начала пропуска машин с гуманитарными грузами через КПП "Рафах". Однако источники CNN затем сказали, что открытие КПП "Рафах" в пятницу маловероятно.

По оценке замгенсека ООН по гуманитарным проблемам Мартина Гриффитса, для удовлетворения потребностей жителей сектора Газа потребуется отправлять в день 100 грузовиков.