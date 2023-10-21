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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:17

Гуманитарная помощь начала поступать в сектор Газа через КПП "Рафах"

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Первые грузовики с гуманитарной помощью для населения сектора Газа в субботу проехали из Египта через КПП "Рафах" на территорию анклава, передает Al Jazeera.

После пересечения границы их груз пройдет проверку прежде, чем они смогут двигаться дальше.

В свою очередь в группировке ХАМАС ранее заявили, что в субботу в сектор Газа должны прибыть 20 грузовиков с медикаментами и медицинскими принадлежностями, продовольствием.

В миреООН будет проверять грузы при доставке гумпомощи через Египет в сектор ГазаЧитать подробнее

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС напала на Израиль, убив более 1,4 тыс. человек и захватив более 200 заложников. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Израильские военные блокировали сектор Газа, не допуская ввоза туда продукции, в том числе гуманитарных грузов. "Рафах" - единственный в настоящее время КПП, через который можно организовать доставку таких товаров.

Ранее на этой неделе в канцелярии израильского премьера Биньямина Нетаньяху сообщили, что Израиль не будет препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа из Египта, но не позволит доставлять ее с израильской территории, пока группировка ХАМАС не освободит заложников.

Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Джо Байден в телефонном разговоре договорились о доставке гумпомощи в сектор Газа через КПП "Рафах".

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Хроника 07 – 21 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа Египет Рафах
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