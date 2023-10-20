Четвертая миссия частных астронавтов на МКС запланирована на осень 2024 года

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Четвертая миссия частных астронавтов на Международной космической станции (МКС) компании Axiom Space запланирована на октябрь 2024 года, сообщило в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Команды специалистов NASA, Axiom Space и SpaceX планируют запуск четвертой миссии частных астронавтов Axiom к орбитальной лаборатории на дату не ранее октября 2024 года", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления.

Состав экипажа пока неизвестен, однако его командиром, согласно требованию управления, должен быть астронавт NASA с опытом космических полетов. Одобренные кандидаты проходят подготовку к миссии при участии NASA, международных партнеров и компании SpaceX, которая предоставит пилотируемый корабль Crew Dragon для полета к станции и возвращению на Землю.

Ранее миссию планировалось осуществить в августе 2024 года.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на МКС на неделю дольше. Стоимость полета для каждого участника миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полет экипажа второй миссии к МКС состоялся в мае 2022 года.

Третья миссия, в которой примут участие бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, итальянец Вальтер Вилладеи, швед Маркус Вандт и турок Альпер Гезеравджы, намечена на январь 2024 года.

Полеты космических туристов по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.