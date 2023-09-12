Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания Axiom Space назвала состав экипажа, который отправится на Международную космическую станцию в рамках третьей миссии частных астронавтов Axiom-3 в январе 2024 года.

Командиром экипажа назначен бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который командовал и первой миссией компании на МКС Axiom-1.

Также на МКС полетят итальянец Вальтер Вилладеи (пилот), швед Маркус Вандт (специалист миссии) и Альпер Гезеравджы (специалист миссии), который станет первым астронавтом в истории Турции. Все трое имеют опыт службы в Военно-воздушных силах своих стран.

Астронавты отправятся к станции на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Он будет запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon-9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Экипаж Axiom-3 проведет на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полет экипажа второй миссии компании Ax-2 к МКС состоялся в мае 2023 года.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.