Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС

Axiom Space объявила состав третьей миссии частных астронавтов на МКС
Фото: Paul Hennessy/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Американская компания Axiom Space назвала состав экипажа, который отправится на Международную космическую станцию в рамках третьей миссии частных астронавтов Axiom-3 в январе 2024 года.

Командиром экипажа назначен бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который командовал и первой миссией компании на МКС Axiom-1.

Также на МКС полетят итальянец Вальтер Вилладеи (пилот), швед Маркус Вандт (специалист миссии) и Альпер Гезеравджы (специалист миссии), который станет первым астронавтом в истории Турции. Все трое имеют опыт службы в Военно-воздушных силах своих стран.

Астронавты отправятся к станции на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Он будет запущен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon-9 со стартовой площадки Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

Экипаж Axiom-3 проведет на МКС 14 дней, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивалась в $55 млн.

Полет экипажа второй миссии компании Ax-2 к МКС состоялся в мае 2023 года.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.

Axiom Space Crew Dragon SpaceX МКС США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Калининградский губернатор заявил, что автотранзит через Литву не попадает под санкции

Венгрия договорилась с французской Framatome о сотрудничестве

ОПЕК третий месяц подряд сохранил оценки роста спроса на нефть в 2023 и 2024 гг.

ОПЕК третий месяц подряд сохранил оценки роста спроса на нефть в 2023 и 2024 гг.

Финляндия не намерена запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами

Финляндия не намерена запрещать въезд в страну машинам с российскими номерами

В Ливии число жертв наводнения превысило 3 тысячи

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 12 сентября

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

В КНДР сообщили, что Ким Чен Ын в воскресенье выехал на поезде в Россию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });