Польша подписала с Axiom Space соглашение об отправке астронавта на МКС

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Польша подписала соглашение с Axiom Space об отправке собственного астронавта на Международную космическую станцию (МКС) в рамках одной из будущих миссий американской частной компании.

"Базирующаяся в Хьюстоне компания Axiom Space и Польша, при поддержке Европейского космического агентства (ESA), подписали соглашение об отправке астронавта ESA в космос в рамках одной из будущих миссий Axiom Space", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в четверг.

Отмечается, что имя польского астронавта и миссия, в которой он примет участие, будут названы позднее - после того, как кандидат будет одобрен NASA и международными партнерами.

Польша станет второй страной-участницей ESA, которая отправит своего астронавта на МКС в рамках миссий Axiom Space. В апреле 2023 года национальное космическое агентство Швеции подписало с компанией соглашение о намерении, по которому на станцию в январе 2024 года в рамках третьей миссии Ax-3 отправится шведский астронавт.

В рамках миссий Axiom Space одобренные кандидаты проходят подготовку при участии NASA, международных партнеров и компании SpaceX, которая предоставляет пилотируемый корабль Crew Dragon для полета экипажа к станции и возвращению на Землю.

Первая миссия коммерческих астронавтов Ax-1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на ней на неделю больше. Стоимость полета для каждого члена миссии оценивалась в $55 млн. Миссия Ax-2 стартовала в мае 2022 года.

Третья миссия запланирована на январь, четвертая - на август 2024 года.

Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space по соглашению с SpaceX в будущем планируется совершать два-три раза в год.