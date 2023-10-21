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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Байден допустил, что к атаке ХАМАС привело сближение Израиля и Саудовской Аравии

Байден допустил, что к атаке ХАМАС привело сближение Израиля и Саудовской Аравии
Президент США Джо Байден
Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден считает, что одной из причин нападения палестинского движения ХАМАС на Израиль стало намерение Саудовской Аравии нормализовать отношения с этим государством, сообщает Белый дом.

"Я думаю, одна из причин, почему они действовали таким образом, почему (...) ХАМАС пошел на Израиль, - это то, что они знали, что я собирался провести переговоры с саудовцами. (...) Саудовцы хотели признать Израиль, я получил от них соглашение на перелеты (Израиля над территорией Саудовской Аравии - ИФ). Это фактически объединило бы Ближний Восток", - говорится в тексте выступления Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

В сентябре премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с Байденом сообщил, что в деле урегулирования отношений с Саудовской Аравией рассчитывает на помощь Вашингтона.

В период президентства Дональда Трампа при посредничестве США Израиль установил дипломатические отношения с рядом арабских государств - с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Позже к ним присоединился Судан. До этого у Израиля дипотношения были лишь с двумя арабскими странами - Египтом (установлены в 1979 году) и Иорданией (установлены в 1994 году).

Биньямин Нетаньяху Джо Байден Израиль США ХАМАС ОАЭ Саудовская Аравия
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