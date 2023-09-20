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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:12

Израиль ждет от США помощи в восстановлении отношений с Саудовской Аравией

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что Израилю удастся добиться урегулирования отношений с Саудовской Аравией удастся с помощью Вашингтона. Он заявил об этом президенту США Джо Байдену, пишет Jerusalem Post.

"Под вашим руководством мы сможем достичь исторического мира с Саудовской Аравией, который приблизит нас к урегулированию конфликта между израильтянами и палестинцами и окажет содействие примирению между исламским миром и еврейским государством", - сказал Нетаньяху.

В период президентства Дональда Трампа при посредничестве США Израиль установил дипломатические отношения с рядом арабских государств - с ОАЭ, Бахрейном и Марокко. Позже к ним присоединился Судан. До этого у Израиля дипотношения были лишь с двумя арабскими странами - Египтом (установлены в 1979 году) и Иорданией (установлены в 1994 году).

Биньямин Нетаньяху Джо Байден Израиль США Саудовская Аравия
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