США призвали Израиль к уступкам палестинцам для нормализации отношений с Эр-Риядом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Белом доме заявили израильскому правительству, что заключение соглашения об установлении дипломатических отношений Израиля с Саудовской Аравией возможно лишь при удовлетворении части требований палестинцев, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Министр Израиля по стратегическим вопросам Рон Дермер на прошлой неделе посетил Вашингтон для переговоров c Белым домом и с Госдепом о мегасоглашении с Саудовской Аравией.

Четыре действующих и бывших американских чиновника сказали Axios, что советник по нацбезопасности Джейк Салливан и госсекретарь Энтони Блинкен в общении с Дермером затронули вопрос о необходимости уступок Израиля палестинцам в рамках соглашения с Саудовской Аравией.

Блинкен подчеркнул, что без подобных шагов успех невозможен: так, Эр-Рияду нужно продемонстрировать арабскому и мусульманскому миру положительные тенденции в ситуации с палестинцами. Смягчение позиции Израиля также нужно для поддержки соглашения, которого добивается Белый дом, со стороны демократов в Конгрессе США.

По словам собеседников портала, Блинкен добавил, что Израиль "неверно оценивает ситуацию", если считает, что ему не придется идти на уступки. Дермер же не торопился обсуждать в разговоре с Салливаном и Блинкеном тему возможных шагов Израиля навстречу палестинцам, но говорил о готовности Израиля признать право за Саудовской Аравией развивать мирную ядерную программу.

Днем ранее высокопоставленный израильский чиновник сказал Ynetnews, что Израиль и Саудовская Аравия, скорее всего, в начале следующего года могут подписать соглашение об установлении дипломатических отношений. По мнению чиновника, такой оптимистичный прогноз стал возможен после трех визитов в королевство Салливана и прогресса, достигнутого на его переговорах с саудовскими официальными лицами. Израильский представитель сказал, что в центре внимания этих переговоров была тема поставок вооружений Эр-Рияду для защиты от Ирана. Саудовская Аравия добивается заключения с США договора об обороне, который потребует одобрения двух третей американского Сената, уточняло израильское издание.

Что касается палестинской проблемы, то дискуссия сфокусирована на экономической помощи палестинцам со стороны Саудовской Аравии и США, а не на требовании прекратить поселенческую деятельность на арабских территориях, против чего выступает правительство Израиля, сообщал израильский чиновник.

В 2020 году ОАЭ и Израиль нормализовали отношения при посредничестве США. Помимо ОАЭ, дипломатические отношения с Израилем тогда наладили Бахрейн и Марокко. Соответствующие соглашения получили наименование авраамских. В начале января 2021 года к ним официально присоединился Судан.