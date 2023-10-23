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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

30 человек погибли в результате ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - В результате израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия погибли 30 человек, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местные силы гражданской обороны.

Представители палестинской гражданской обороны в городе Джабалия заявили, что израильские силы нанесли удар по двум зданиям в одном из лагерей беженцев в этом районе.

По их данным, тридцать погибших, большинство из которых женщины и дети, были извлечены из-под руин разбомбленных зданий в лагере беженцев Джабалия в Газе. По меньшей мере 27 человек получили ранения.

Сообщается также, что в результате воздушных налетов были разрушены две мечети.

Согласно данным министерства здравоохранения сектора Газа, число погибших в анклаве возросло до 4 тыс. 651, а число раненых - до 14 тыс. 245.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила кровопролитное нападение на юге Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

ХАМАС Израиль Газа
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