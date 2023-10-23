США подтвердили готовность оказывать военную помощь Филиппинам

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Госдепартамент США после стычки кораблей и судов Китая и Филиппин в спорной части Южно-Китайского моря, заявил, что по-прежнему готов оказывать военную помощь Маниле, сообщает AР. Заявление опубликовало американское посольство на Филиппинах.

США обязаны защищать Филиппины в соответствии с Договором о взаимной обороне от 1951 года, если в любом месте Южно-Китайского моря будут атакованы филиппинские войска, самолеты и корабли, в том числе суда береговой охраны, напомнили в Госдепе.

"США стоят на стороне филиппинских союзников в ситуации с опасными и незаконными действиями береговой охраны КНР и морского ополчения, помешавших Филиппинам доставить 22 октября припасы на Вторую отмель Томаса (китайское название - Жэньай)", - сказано в заявлении.

22 октября два корабля ВМС КНР, пять кораблей береговой охраны Китая и восемь судов сопровождения преградили путь двумя судам береговой охраны и двум судам снабжения Филиппин, которые везли припасы на отмель служащим филиппинского аванпоста. В ходе противостояния китайские корабли протаранили филиппинский корабль и судно снабжения. Второму судно удалось добраться до аванпоста на атолле.

Информации о раненых не поступала.

В МИД Филиппин вызвали высокопоставленного сотрудника китайского посольства и выразили ему протест в связи со случившимся. Тот возразил, что филиппинские суда вошли без разрешения в китайские воды с грузами для укрепления аванпоста на отмели.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший собрал срочное совещание. После этого совещания министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро обвинил китайскую сторону, которая применила "грубую силу", создала угрозу жизням филиппинских моряков и исказила факты, чтобы скрыть акт агрессии.

Летом Китай уже пытался воспрепятствовать доставке Филиппинами грузов на Вторую отмель Томаса.

Китай и члены АСЕАН - Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам - ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название - Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через оспариваемое сразу несколькими государствами, богатое ресурсами Южно-Китайское море в год перевозят грузов на $5 трлн.