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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Латвия предложит обсудить ограничение импорта российского зерна в страны ЕС

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече с министром земледелия страны Армандом Краузе поддержал предложение министра обсудить на уровне Евросоюза вопрос об ограничении импорта российского зерна в страны блока, сообщает агентство LETA.

Стороны встретились для обсуждения приоритетов работы министра и ситуации в сельском хозяйстве, в том числе вопроса о сниженной ставке НДС на фрукты и овощи, сообщила представитель медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

Президент поддержал предложение обсудить вопрос об ограничении импорта российского зерна в ЕС при сохранении транзита в третьи страны, чтобы не ограничивать поставки продовольствия в страны Глобального Юга.

Евросоюз Латвия Эдгар Ринкевич Арманд Краузе
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