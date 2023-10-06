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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:01

Представители РФ и ООН проведут консультации по "зерновой сделке" в Москве

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Представители России и ООН в понедельник в Москве проведут консультации по ситуации вокруг "зерновой сделки" и вопросам продовольственной безопасности, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По словам замминистра, делегацию ООН возглавит руководитель Конференции по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекка Гринспен, в Москву также прибудет заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Мы проведем с ними консультации по этим вопросам и еще раз доведем наши точки зрения, наши оценки в том, что касается всего этого круга вопросов", - заявил Вершинин на пресс-конференции в Москве.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца. Впоследствии Москва не стала продлевать "зерновую сделку" и 17 июля направила Анкаре, Киеву и ООН свои возражения.

МИД РФ ООН Сергей Вершинин
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