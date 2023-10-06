Поставки российского зерна в Африку начнутся в течение полутора месяцев

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Поставки российского зерна африканским странам начнутся в течение месяца-полутора, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Мы сейчас доделываем все документы. Думаю, что в течение месяца-полутора уже поедут", - сказал Патрушев журналистам.

Так он ответил на вопрос, когда начнутся поставки зерна в Африку.

В июле на форуме "Россия-Африка" президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова в ближайшие месяцы безвозмездно поставить в несколько африканских стран от 25 тыс. до 50 тыс. тонн зерна. Речь идет о поставках в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-африканскую республику, Эритрею. Доставка зерна также будет бесплатной.

В последние годы РФ активно развивает коммерческие поставки зерна в Африку. Если раньше осваивалась в основном северная часть континента, то в этом году экспорт активно идет и по другим направлениям. В числе крупных покупателей – Алжир, Танзания, Сенегал, Марокко и ряд других стран.

Российские экспортеры рассматривают страны Африки как одно из наиболее перспективных направлений поставок зерна.