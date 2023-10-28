Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Президент Казахстана прибыл в Караганду, где произошла крупная авария на шахте

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в субботу прибыл в Карагандинскую область, чтобы на месте выяснить обстоятельства аварии на шахте им. Костенко и распорядиться о принятии мер, сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

Со своей стороны Минздрав Казахстана сообщил, что направляет в Караганду группу врачей для оказания консультативной помощи пострадавшим при пожаре. В составе группы высококлассные токсиколог, травматолог-ортопед и нейрохирург.

"Для спасения жизни и здоровья пострадавших горняков оказывается вся необходимая медицинская помощь с привлечением лучших специалистов отрасли", - отметили в пресс-службе Минздрава.

В настоящее время в больницы Караганды направлены 17 человек, еще один пострадавший находится на амбулаторном лечении.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" возник пожар. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них были выведены на поверхность (в том числе 18 пострадавших). На данный момент обнаружены тела 21 горняка, еще 23 остаются в шахте.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Жертвами пожара на шахте в Казахстане стали 22 человека

Власти Казахстана опровергли слухи о передаче "АрселорМиттал Темиртау" другим инвесторам

Число жертв пожара на шахте в Казахстане увеличилось до 21 человека

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

Глава МИД КНР назвал целью визита в США скорейшую стабилизацию отношений

Что случилось этой ночью: суббота, 28 октября

Количество жертв взрыва в шахте в Казахстане достигло 16 горняков

Обострение палестино-израильского конфликта

Спикер палаты представителей США заверил Нетаньяху во всесторонней поддержке

Спикер палаты представителей США заверил Нетаньяху во всесторонней поддержке

В Казахстане семь горняков погибли из-за взрыва метана в шахте имени Костенко

Подозреваемый в стрельбе в американском штате Мэн обнаружен мертвым

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });