В Казахстане 29 октября будет днем траура в связи с гибелью людей на шахте

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Касым-Жомарт Токаев объявит 29 октября в Казахстане днем общенационального траура по погибшим в пожаре на шахте им. Костенко, сообщила в субботу пресс-служба главы государства.

"Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования (...). Глава государства отметил, что 29 октября будет объявлен днем общенационального траура", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, президент подчеркнул, что будут "выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших".

Ранее в субботу Токаев прибыл в Караганду, чтобы на месте выяснить обстоятельства аварии на шахте им. Костенко и распорядиться о принятии мер.

В ночь на субботу на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" в Караганде возник пожар. В момент пожара в шахте находилось 252 человека, 208 из них были выведены на поверхность (в том числе 18 пострадавших). На данный момент обнаружены тела 21 горняка, еще 23 остаются в шахте.