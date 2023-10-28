Жертвами пожара на шахте в Казахстане стали 22 человека

Поиск 24 горняков продолжается

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В ходе аварийно-спасательных работ на шахте им.Костенко в Караганде обнаружено тело 22-го погибшего горняка, сообщил начальник областного департамента по ЧС Мурат Катпанов.

"На данный момент обнаружены тела 22 погибших, поиски 24 шахтеров продолжаются", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось о 21 погибшем. В Казахстане 29 октября будет днем траура.

По словам Катпанова, в аварийно-спасательных работах задействованы 55 человек и 12 единиц техники.

"Работы ведутся в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных погибших. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода", - рассказал Катпанов.

Он также сообщил, что возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров, началось в субботу в 02:33. "Незамедлительно был введён план ликвидации аварии. После возгорания через некоторое время, предположительно, последовал взрыв", - сообщил он.

Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" возник в ночь на субботу.