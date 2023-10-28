Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Жертвами пожара на шахте в Казахстане стали 22 человека

Поиск 24 горняков продолжается

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В ходе аварийно-спасательных работ на шахте им.Костенко в Караганде обнаружено тело 22-го погибшего горняка, сообщил начальник областного департамента по ЧС Мурат Катпанов.

"На данный момент обнаружены тела 22 погибших, поиски 24 шахтеров продолжаются", - сказал он журналистам.

Ранее сообщалось о 21 погибшем. В Казахстане 29 октября будет днем траура.

По словам Катпанова, в аварийно-спасательных работах задействованы 55 человек и 12 единиц техники.

"Работы ведутся в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Ведется контроль газовой обстановки, отбор проб, а также подъем обнаруженных погибших. В отдельных точках имеется превышение допустимых концентраций окиси углерода", - рассказал Катпанов.

Он также сообщил, что возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров, началось в субботу в 02:33. "Незамедлительно был введён план ликвидации аварии. После возгорания через некоторое время, предположительно, последовал взрыв", - сообщил он.

Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" возник в ночь на субботу.

Казахстан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти Казахстана опровергли слухи о передаче "АрселорМиттал Темиртау" другим инвесторам

Число жертв пожара на шахте в Казахстане увеличилось до 21 человека

Обострение палестино-израильского конфликта

Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

Израиль нанес авиаудары по 150 целям в Газе

Глава МИД КНР назвал целью визита в США скорейшую стабилизацию отношений

Что случилось этой ночью: суббота, 28 октября

Количество жертв взрыва в шахте в Казахстане достигло 16 горняков

Обострение палестино-израильского конфликта

Спикер палаты представителей США заверил Нетаньяху во всесторонней поддержке

Спикер палаты представителей США заверил Нетаньяху во всесторонней поддержке

В Казахстане семь горняков погибли из-за взрыва метана в шахте имени Костенко

Подозреваемый в стрельбе в американском штате Мэн обнаружен мертвым

Обострение палестино-израильского конфликта

Израильская армия расширяет наземные действия на территории сектора Газа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });