В шахте им.Костенко в Казахстане нашли тела 28 погибших при пожаре горняков

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Число погибших при пожаре на шахте им.Костенко в Караганде (адмцентр Карагандинской области) увеличилось до 28 человек, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

"По состоянию на 15:00 обнаружены тела 28 погибших, поиски 18 шахтеров продолжаются", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось о 22 погибших.

Пожар на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел в ночь на субботу.