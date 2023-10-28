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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Эрдоган призывает Израиль остановить удары по сектору Газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу обратился с призывом к Израилю прекратить операцию против сектора Газа.

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"Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал Израиль, активизировавший операции этой ночью, остановить продолжающиеся атаки на Газу и выйти из состояния безумия", - передает Anadolu.

"Женщины, дети, невинные мирные жители попадают под все нарастающие, все более активные бомбардировки Израиля, гуманитарный кризис углубляется", - отметил президент Турции.

Он также призвал граждан Турции прийти на митинг в защиту палестинцев, который должен пройти позднее в субботу в аэропорту Стамбула имени Ататюрка. Ожидается, что Эрдоган выступит на акции.

Представитель армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хараги заявил, что израильская пехота, бронетанковые, артиллерийские и инженерные части продолжают участвовать в наземных действиях в секторе Газа, их активно поддерживают ВВС Израиля. Он отметил, что потерь среди военных нет.

Однако ранее американские и израильские официальные лица заверяли, что боевые действия, начатые накануне ЦАХАЛ на территории сектора Газа, не нужно считать началом масштабной наземной операции.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.

Накануне Генассамблея ООН поддержала резолюцию 22 арабских государств, призывающую к немедленному прекращению огня между Израилем и группировкой ХАМАС. В свою очередь постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан раскритиковал эту резолюцию.

Хроника 07 – 28 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Реджеп Тайип Эрдоган Турция Израиль
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