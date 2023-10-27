Саудовская Аравия предупредила США о региональном кризисе в случае операции в Газе

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии во время контактов с конгрессменами США предупредили, что в случае проведения армией обороны Израиля наземной операции в секторе Газа кризис может охватить весь Ближний Восток, пишет в пятницу The New York Times,

"Саудовские официальные лица решительно предупредили США в течение последних дней, что израильская сухопутная операция в Газе станет катастрофой для Ближнего Востока", - отмечает издание.

В частности, эту мысль озвучил саудовский наследный принц Мухаммед бен Салман на встрече с группой из 10 американских сенаторов.

"Саудовское руководство выражало надежду, что можно избежать сухопутной операции: во имя стабильности и сохранения человеческих жизней", - заявил сенатор-демократ Ричард Блументал по итогам встречи.