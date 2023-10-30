Замгенсека ООН получил израильскую визу и направляется в Тель-Авив

На прошлой неделе постпред Израиля в ООН обещал, что руководителям организации не будут выдавать визы в Израиль

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 20 октября посетит Израиль, поскольку получил однократную краткосрочную визу, пишет "Едиот ахронот".

На прошлой неделе постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна откажет представителям ООН, в том числе Гриффитсу в визах.

Напряженность в отношениях Израиля и ООН возникла после того, как генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности заявил, что нападение группировки ХАМАС на Израиль "произошло не в вакууме", а из-за целого ряда факторов и что палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался "удушающей оккупации". Он также указывал, что "ужасающие атаки ХАМАС не могут оправдать коллективного наказания палестинского народа". После этого в Израиле призвали Гутерриша к отставке.

Генсек ООН затем сказал, что неправильное истолкование его заявления его шокировало и что он не оправдывает действия террористов.

"В начале моего выступления я ясно дал понять, и я цитирую: "Я решительно осуждаю ужасные и беспрецедентные террористические действия ХАМАС 7 октября в Израиле"", - разъяснил он. По его словам, он упомянул обиды палестинского народа, но добавил, что они "не могут оправдать ужасающих атак ХАМАС".