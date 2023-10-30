Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

Замгенсека ООН получил израильскую визу и направляется в Тель-Авив

На прошлой неделе постпред Израиля в ООН обещал, что руководителям организации не будут выдавать визы в Израиль

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Заместитель генсекретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс 20 октября посетит Израиль, поскольку получил однократную краткосрочную визу, пишет "Едиот ахронот".

На прошлой неделе постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что его страна откажет представителям ООН, в том числе Гриффитсу в визах.

Напряженность в отношениях Израиля и ООН возникла после того, как генсек ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета безопасности заявил, что нападение группировки ХАМАС на Израиль "произошло не в вакууме", а из-за целого ряда факторов и что палестинский народ на протяжении 56 лет подвергался "удушающей оккупации". Он также указывал, что "ужасающие атаки ХАМАС не могут оправдать коллективного наказания палестинского народа". После этого в Израиле призвали Гутерриша к отставке.

Генсек ООН затем сказал, что неправильное истолкование его заявления его шокировало и что он не оправдывает действия террористов.

"В начале моего выступления я ясно дал понять, и я цитирую: "Я решительно осуждаю ужасные и беспрецедентные террористические действия ХАМАС 7 октября в Израиле"", - разъяснил он. По его словам, он упомянул обиды палестинского народа, но добавил, что они "не могут оправдать ужасающих атак ХАМАС".

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 – 30 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Антониу Гутерриш Мартин Гриффитс Израиль ООН
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подешевела до $89,27 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 30 октября

Шойгу отверг претензии к России по поводу мнимого снижения порога применения ЯО

Шойгу отверг претензии к России по поводу мнимого снижения порога применения ЯО

Шойгу заявил об увеличении числа союзников России и Китая

Блинкен и глава МИД Турции обсудили палестино-израильский конфликт

Блинкен и глава МИД Турции обсудили палестино-израильский конфликт

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике

Свыше 40 человек стали жертвами урагана "Отис" в Мексике
Обострение палестино-израильского конфликта

В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана

В Израиле заявили о запуске ракет с территории Ливана

Число погибших на шахте им. Костенко в Казахстане увеличилось до 38 человек

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 450 целям ХАМАС в секторе Газа
Умершие знаменитости

Умер актер Мэттью Перри

Умер актер Мэттью Перри
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });