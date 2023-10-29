Палестинский Минздрав заявил более чем о 8 тысячах жертв израильских ударов

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Число жертв израильских ударов по сектору Газа к воскресенью превысило 8 тыс. человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на палестинские власти в области здравоохранения.

По их данным, больше всего жертв среди женщин и детей.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что военные за последние сутки нанесли удары по 450 целям в секторе Газа, включая командные центры ХАМАС и пусковые установки ракет. В минувшую субботу министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил, что ЦАХАЛ приступила к новому этапу операции против ХАМАС.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию против ХАМАС.