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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:27

Палестинский Минздрав сообщил о 7,7 тыс. погибших в секторе Газа

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Число жертв ударов Израиля по сектору Газа возросло до 7 703 человек, сообщают в субботу западные СМИ со ссылкой на палестинский Минздрав.

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По его данным, среди погибших - более 3,5 тыс. детей.

Тем временем, в МИД Египта заявили, что наземные действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе повлекут серьезные последствия для безопасности и гуманитарной сферы.

"Мы считаем правительство Израиля ответственным за нарушение резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к немедленному прекращению огня и установлению гуманитарного перемирия", - говорится в заявлении ведомства.

В телевизионном обращении президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал обеспечить масштабную доставку гумпомощи в анклав. Он подчеркнул, что количество грузовиков, пропущенных в сектор Газа, крайне недостаточно.

По данным "Аль-Джазиры", с начала боевых действий в сектор допустили менее 100 грузовиков с продовольствием и лекарствами, но не с топливом.

Ранее представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что армия расширяет масштабы наземных действий на территории сектора Газа. Он пояснял, что проводимая в настоящее время операция носит более масштабный характер, чем более ранние рейды.

Вместе с тем ранее в субботу в ХАМАС заявили, что военное крыло группировки "Бригады "Изз ад-Дин аль-Кассам" использовало минометы и противотанковые ракеты "Корнет" с целью отбить израильское наступление. В группировке утверждали, что ЦАХАЛ понес потери.

В службах гражданской обороны сектора Газа отмечали, что ночные бомбардировки израильских военных - вероятно, самые сильные с начала боевых действий - полностью уничтожили сотни построек в анклаве.

7 октября контролирующая Газу группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 – 28 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа ЦАХАЛ ХАМАС
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