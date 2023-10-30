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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:06

ЦАХАЛ сообщил о десятках убитых боевиках ХАМАС за ночь

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Израильские военные в ночь на понедельник в секторе Газа убили десятки бойцов группировки ХАМАС, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в телеграм-канале.

Боевики баррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать израильские войска, они были убиты в боестолкновениях.

В частности, минувшей ночью войска ЦАХАЛ обнаружили вооруженных бойцов ХАМАС и пункт запуска противотанковых ракет в районе университета Аль-Азхар в городе Газа и нанесли по нему удар.

В сообщении также отмечается, что за последние несколько дней ЦАХАЛ нанесла удары по более чем 600 объектам ХАМАС, включая склады оружия, установки для запуска противотанковых ракет, укрытия и плацдармы.

Кроме того, сирийские СМИ в понедельник сообщили, что ЦАХАЛ нанесла воздушные удары по двум армейским постам в городе Деръа на юго-западе Сирии.

По данным сирийских СМИ, удары Израиля привели к некоторым материальным потерям. О пострадавших не сообщается.

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Хроника 07 – 30 октября 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Деръа ХАМАС ЦАХАЛ Сирия Израиль
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