Сунак и Макрон обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье обменялись взглядами на ситуацию на Ближнем Востоке, передает канал Sky News.

"Они выразили обеспокоенность риском эскалации в регионе, в частности, на Западном берегу реки Иордан", - сообщает канал со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

В заявлении также отмечается, что президент Франции и премьер Британии "согласились, что важно не упускать из виду будущее региона в долгосрочной перспективе и, в частности, необходимость решения проблемы сосуществования двух государств".

Кроме того, лидеры указали на то, что движение ХАМАС не является представителем интересов обычных палестинцев, и что "его зверства не должны подрывать законные устремления палестинских граждан".

Сунак и Макрон подчеркнули необходимость доставки гуманитарной помощи в сектор Газа в срочном порядке.

"Они договорились совместно работать над обеспечением необходимыми продуктами питания, топлива, воды и лекарств тех, кто в них нуждается, а также над вывозом иностранных граждан", - говорится в заявлении.

7 октября базирующаяся в Газе радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на юг Израиля. В ответ армия обороны Израиля приступила к проведению военной операции против ХАМАС.