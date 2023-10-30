Шойгу отверг претензии к России по поводу мнимого снижения порога применения ЯО

Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал абсолютно беспочвенными претензиях со стороны Запада в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

"Эти обвинения абсолютно беспочвенны. Ядерная доктрина России не изменилась и по-прежнему предусматривает применение ядерного оружия только в двух случаях: в ответ на ядерный удар противника либо при наличии угрозы существованию России, даже если против нее применяются обычные средства вооружения", - сказал Шойгу в понедельник, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

Так он прокомментировал претензии со стороны западного лагеря в адрес России по поводу якобы снижения ею порога применения ядерного оружия, в том числе вследствие отзыва ратификации ДВЗЯИ.

Отзыв Россией ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает разрушения этого режима военно-стратегического баланса, добавил Шойгу.

"Что касается отзыва нашей страной ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это лишь стремление обеспечить баланс с Соединенными Штатами Америки, которые этот договор так и не ратифицировали. Речи о его разрушении не идет", - сказал Шойгу.

"Россия открыта для обсуждения и решения любых вопросов в области безопасности, если этот диалог будет честным, равноправным и основанным на взаимном уважении договаривающихся сторон. Однако без пересмотра Западом своей деструктивной линии, которая предусматривает нанесение России стратегического поражения, плодотворные переговоры в этой сфере вряд ли возможны", - добавил Шойгу.

Россия также сохраняет готовность к политическим дискуссиям по постконфликтному урегулированию украинского кризиса и дальнейшему сосуществованию с Западом, заявил Шойгу.

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах - как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом", - сказал министр обороны РФ.

"При этом, - отметил он, - важно обеспечить равноправные отношения между всеми ядерными державами - постоянными членами Совета Безопасности (СБ) ООН, которые несут особую ответственность за поддержание мира и глобальной стабильности".

"Чтобы сформировать справедливый, многополярный миропорядок, требуется обновить архитектуру международной безопасности, придать ей большую устойчивость. Для этого необходимо объединить усилия всех заинтересованных стран", - заявил министр обороны России.

Он также отметил, что обмен информацией о ракетных пусках, который США организуют с Южной Кореей и Японией, направлен на сдерживание России и Китая.

"Вашингтон организует с Республикой Корея и Японией обмен информацией о ракетных пусках. Впоследствии эти данные будут использоваться в интересах американских подразделений, дислоцированных в АТР, для сдерживания Китайской Народной Республики и Российской Федерации", - сказал Шойгу.

Говоря о наращивании НАТО военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, он отметил, что "набирает обороты военно-биологическая деятельность США, в рамках которой развернута целая сеть лабораторий в Сингапуре, Таиланде, Камбодже и Республике Корея".

"Хотелось бы особо подчеркнуть, - сказал Шойгу, - что подобные американские лаборатории на Украине функционировали при содействии тех европейских государств, которые сегодня стремятся подключиться к механизмам "АСЕАН плюс"".

Он также обратил внимание на "попытки Вашингтона и их союзников использовать проблематику изменения климата и чрезвычайных ситуаций в качестве предлога для так называемых гуманитарных интервенций".

"Ранее акцент таких усилий делался на вопросах защиты прав человека, якобы нарушение которых рассматривалось как формальное основание для задействования вооруженных сил в третьих странах", - сказал министр обороны РФ.

По его словам, "в качестве авангарда НАТО в АТР выступает создаваемая Соединенными Штатами и их союзниками американоцентричная блоковая сеть сдерживания, основанная на индо-тихоокеанских стратегиях".

"Ее основными элементами являются такие механизмы, как "Квад", англосаксонский формат АУКУС, "азиатско-тихоокеанская четверка" (Япония, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) и другие объединения, к деятельности которых все чаще привлекаются лишь "избранные" страны АСЕАН. Это наносит ощутимый урон единству Ассоциации, снижает её возможности по обеспечению мира и стабильности", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что Россия считает "недопустимыми попытки подрыва центральной роли АСЕАН и сложившейся вокруг неё устойчивой архитектуры безопасности путём подмены асеаноцентричных механизмов закрытыми блоковыми структурами индо-тихоокеанской направленности".

"Важно отметить, - сказал Шойгу, - что взаимодействие в рамках АУКУС позволяет странам-участницам не только модернизировать свои вооруженные силы в части обычных вооружений, но и развивать их ядерную составляющую, что наносит ущерб режиму нераспространения ядерного оружия в АТР".

ДВЗЯИ был принят 50-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 10 сентября 1996 года и открыт для подписания 24 сентября 1996 года.

В 2000 году РФ ратифицировала договор. Одобренный 25 октября текущего года верхней палатой российского парламента закон отменяет это решение.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев ранее отмечал в телеграм-канале, что ДВЗЯИ - недействующий документ, так как до сих пор не вступил в силу. По его словам, не хватает трех подписей и восьми ратификаций, в том числе со стороны США, которые в 1996 году подписали договор, но в 2018 году официально отказались его ратифицировать.

Отзыв Россией ратификации Косачев назвал "восстановлением равенства, паритета и военно-стратегического баланса".