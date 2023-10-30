Шойгу прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу в понедельник прибыл в столицу КНР с рабочим визитом, в ходе которого примет участие в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает Минобороны России.

"Глава российского военного ведомства выступит с докладом на пленарном заседании по теме "Ответственность крупных государств и сотрудничество в области глобальной безопасности"", - сказано в сообщении.

"В форуме принимают участие представители высшего руководства, министры обороны и ведущие эксперты стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также ряда европейских государств", - говорится в сообщении.

Пекинский Сяншаньский форум, организуемый Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом-международных стратегических исследований, является авторитетным международным мероприятием высокого уровня. Проводится в Китае с 2006 года.