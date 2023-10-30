Шойгу заявил об увеличении числа союзников России и Китая

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Межгосударственные отношения Москвы и Пекина все более привлекательны для других государств, вовлекают их в сотрудничество с Россией и Китаем, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Модель межгосударственных отношений Москвы и Пекина, по сути, можно назвать образцовой. При этом она становится все более привлекательной для других. Круг наших друзей и единомышленников, не желающих быть втянутыми в навязываемую коллективным Западом конфронтационную повестку, неизменно ширится", - сказал Шойгу, выступая на 10-м Пекинском Сяншаньском форуме в понедельник.

Он отметил, что "форум в Пекине убедительно зарекомендовал себя как авторитетная и востребованная дискуссионная площадка".

"В дружественной и конструктивной атмосфере здесь обсуждаются насущные вопросы региональной и глобальной безопасности, актуальные направления военного сотрудничества", - сказал Шойгу, отметив, что недавно в Пекине с успехом прошел третий форум "Один пояс - один путь".

"Он наглядно показал, что все больше стран выступают за справедливое и устойчивое многополярное мироустройство, основанное на культурно-цивилизационном многообразии, взаимовыгодном сотрудничестве и выверенном балансе интересов членов мирового сообщества. Мы наблюдаем укрепление новых экономических и политических центров, которые готовы отстаивать свой суверенитет, национальные интересы, традиции, культуру и уклад жизни", - подчеркнул министр обороны РФ.

В частности, сказал он, об этом говорилось в ходе встречи президента РФ с председателем КНР Си Цзиньпином "на полях" мероприятия.

"Главы наших государств выразили настрой на всемерное развитие российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, в том числе в военной и военно-технической области. Подчеркнули нацеленность на укрепление практического сотрудничества и тесную координацию на международной арене", - сказал Шойгу.

Запад стремится распространить конфликтный потенциал, спровоцированного им острого кризиса на европейском континенте, на Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), заявил Шойгу.

"Спровоцировав острый кризис в Европе, Запад стремится распространить конфликтный потенциал на Азиатско-Тихоокеанский регион, причем по нескольким направлениям", - сказал российский министр обороны.

При этом он подчеркнул, что "непосредственная вовлеченность в противостояние государств, обладающих ядерным арсеналом, кратно умножает стратегические риски".

"В последнее время отмечаются активные попытки размещения в Азиатско-Тихоокеанском регионе силового потенциала НАТО. Навязываемая западниками концепция "неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона" призвана обосновать появление в Азии сил и инфраструктуры Альянса", - отметил министр обороны России.

По его словам, "такой подход разительно отличается от продвигаемого Россией и Китаем принципа неделимости безопасности, или, как его называет председатель КНР Си Цзиньпин, "Сообщество единой судьбы человечества".

"Он не допускает обеспечения собственной безопасности за счет безопасности других", - подчеркнул Шойгу.

"Милитаризации и подстегиванию гонки вооружений способствуют политические шаги входящих в НАТО Великобритании, Франции, Германии, Нидерландов и Италии. Они расширяют региональное присутствие национальных компонентов военно-морских и военно-воздушных сил, повышают регулярность и увеличивают масштаб многосторонних военных учений, в ходе которых отрабатываются сценарии сдерживания и противодействия", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "реальных военных угроз для безопасности этих стран нет", отметив, что "НАТО прикрывает наращивание военной силы в Азиатско-Тихоокеанском регионе показным стремлением к диалогу, навязыванием партнерам союзов и линий оперативного взаимодействия".

Шойгу также отметил, что Запад использует Украину как таран для нанесения России "стратегического поражения" после того как Москва приняла контрмеры на экспансию блока НАТО во главе с США на восток.

"Пренебрегая законными правами России на обеспечение своей безопасности, Белый дом упорно проводил экспансию управляемого им блока НАТО на восток. Эти агрессивные шаги вынудили нас принять контрмеры. В ответ Запад открыто взял курс на нанесение России "стратегического поражения" в развязанной против нас гибридной войне. В качестве тарана цинично выбрана Украина, которой отводится роль лишь расходного материала", - сказал Шойгу.

"Только с 4 июня - то есть с начала широко разрекламированного и щедро спонсируемого Западом украинского контрнаступления - Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около 600 танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", - добавил он.

При этом он отметил, что "российские Вооруженные силы продолжат методично и уверенно выполнять поставленные задачи, обеспечивать безопасность мирных жителей".

По его словам, США, "полностью подчинив себе страны западного лагеря, сфокусировали их военно-политические ресурсы на задаче любыми методами сохранить ускользающее глобальное доминирование".

"Добиваясь подавляющего геополитического и военно-стратегического превосходства, Вашингтон годами целенаправленно расшатывал и разрушал основы международной безопасности и стратегической стабильности, включая систему соглашений по контролю над вооружениями", - заявил министр обороны РФ.

Он отметил, что "современные катаклизмы в международных отношениях напрямую связаны с противодействием отдельных государств неизбежному укреплению многополярного мира, их попытками во что бы то ни стало сохранить собственную гегемонию".

"Страны, которые выступают против западного неоколониального диктата и отстаивают принципы равноправия, полицентричности и неделимости безопасности, подвергаются ожесточенному давлению, вплоть до силового прессинга и попыток политико-экономического удушения", - сказал Шойгу.

"Линия Запада на неуклонную эскалацию конфликта с Россией несет угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, что чревато катастрофическими последствиями", - добавил министр обороны РФ.

По его словам, "США и НАТО продолжают всерьез рассчитывать на то, что им удастся подорвать безопасность России и лишить нас воли к сопротивлению".

"Однако, - подчеркнул Шойгу, - ситуация в зоне специальной военной операции свидетельствует о бесперспективности этих планов".

Пекинский Сяншаньский форум, организуемый Китайской ассоциацией военных наук и Китайским институтом-международных стратегических исследований, является авторитетным международным мероприятием высокого уровня. Проводится в Китае с 2006 года.